Petagna: “A Napoli sono felice, Giuntoli ha sempre creduto in me”

Andrea Patagna, attaccante del Napoli, dopo il gol rifilato al Benevento completando così la rimonta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Una squadra di grandissimi giocatori, finalmente ho fatto gol, abbiamo portato a casa questi tre punti che sono fondamentali. Questa vittoria ci dà una spinta per la gara di Europa League. Sapevo che questa era l’occasione della vita per me e quindi per forza di cosa bisognava presentarsi al meglio. Negli ultimi due anni avevo fatto 30 gol in Serie A, ho sempre giocato, Giuntoli ha sempre creduto in me. Qui sono felice. Titolare? Dobbiamo sfruttare le nostre occasioni. Più competizione c’è, più si migliora. Poi le scelte le fa il mister e noi dobbiamo stare sul pezzo e dare il massimo.”

Foto: twitter Napoli