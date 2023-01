Pessotto, l’emozionante lettera a Vialli: “Ciao capitano, fai buon viaggio, ti vogliamo bene”

Prima del calcio d’inizio di Juventus-Udinese, Pessotto è sceso in campo per leggere un’emozionante lettera per salutare Gianluca Vialli in uno Stadium profondamente commosso.

“Siamo qui in tanti per farti sapere che non ti dimenticheremo e non smetteremo mai di volerti bene. Sei stato una guida in campo e fuori, compagno, capitano, amico. Non potremo mai scordare la tua sottile ironia, la tua classe, il tuo carisma, la tua tenacia. Le emozioni che ci hai regalato ci mancheranno, così come il tuo sorriso. Siamo in tanti allo stadio per abbracciarti così come lo siamo sempre stati per esultare ad ogni tua prodezza. Ciao capitano, fai buon viaggio, ti vogliamo bene”

Foto: screen Dazn