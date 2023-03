Pessotto: “Almeno non hanno messo il ritorno della Juve lo stesso giorno del Collegio di Garanzia”

Gianluca Gianluca Pessotto ha commentato a Sky il sorteggio della Juve: “Sarà una bella partita, una bella sfida contro un avversario forte, lo Sporting ha eliminato l’Arsenal. Anche lo Sporting è reduce da girone di Champions andato così così, avrà voglia come noi. La partita di ritorno il giorno dopo la decisione del Collegio di Garanzia? Sono stati bravi a non mettercela il giorno della gara, la decisione non spetta a noi la nostra bravura sarà quella di essere pronti. Dipenderà molto dalle energie che avremo, è un vantaggio comunque arrivare alla sentenza a un mese e mezzo dalla fine del campionato. Siamo fiduciosi di avere i big al 100 per cento, vogliamo essere competitivi al massimo. Puntavamo su Di Maria, Chiesa e Pogba, per varie vicissitudini non siamo riusciti ad averli insieme, ora speriamo. La sensazione è comunque che sia stato un sorteggio impegnativo”.