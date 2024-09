Pessina: “Punto di svolta. Il gruppo è forte, arriveranno i risultati”

Matteo Pessina, centrocampista del Monza, ha parlato a DAZN dopo l’1-1 interno contro l’Inter: “Punto di svolta? Sì, ma possiamo dimostrare molto altro. Abbiamo preso gol alla fine come Firenze, dobbiamo lavorare ancora tanto e possiamo fare ancora tanto. Sono sicuro che arriveranno i risultati. Il gruppo è forte, non c’è nessuno che rema contro, dobbiamo mettere in campo quello che ci chiede il mister”.

