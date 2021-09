Pessina: “Non perdiamo da 37 partite consecutive, le critiche lasciano il tempo che trovano”

Matteo Pessina, centrocampista dell’Atalanta e della Nazionale italiana, nel corso di un’intervista ai microfoni di Rai Sport si è soffermato sulla gara di ieri contro la Lituania: “Non è sicuramente un girone facile, in ogni partita si nascondono delle insidie. Siamo stati bravi noi a metterla sui binari giusti da subito, a segnare presto, a pressarli nel modo giusto e poi vincere la partita. Critiche? Fanno parte del nostro lavoro, le accettiamo. Non perdiamo da 37 partite consecutive, quindi lasciano il tempo che trovano, sappiamo che non ci devono disturbare. Il mister ci ha trasmesso tranquillità. Il gruppo è fatto di tanti giocatori che possono aiutare in certe situazioni. Giovani? Sono in forma i ragazzi. Hanno dimostrato che ci possono stare alla grande. Hanno fame e ci possono dare una mano per le prossime sfide”.

Foto: Twitter Vivo Azzurro