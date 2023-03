Pessina nella storia del Monza: è il primo calciatore a segnare con la maglia dell’Italia

Matteo Pessina nella storia del Monza. Nato e cresciuto nel Monza nonché tifoso biancorosso, l’estate scorsa ha deciso di seguire il cuore e tornare nel club brianzolo appena promosso per la prima volta in Serie A. E adesso, il capitano del Monza ha scritto un nuovo capitolo della storia del club brianzolo: il suo gol Malta è infatti il primo gol per l’Italia di un calciatore del Monza.

Foto. Instagram Azzurri