Pessina: “Nazionale? Ci penso. Sostituire Gomez è impossibile”

Il man of the match della semifinale tra Atalanta e Napoli, Matteo Pessina, ai Rai Sport ha commentato il successo che ha portato gli orobici in finale di Coppa Italia grazie anche alla sua doppietta.

Queste le sue parole: “La cosa più importante è che stiamo facendo bene, che siamo passati. Ora siamo in finale di Coppa Italia e dentro a tutte le competizioni, questo era il nostro obiettivo. Poi è da inizio ottobre che giochiamo ogni tre giorni praticamente e stiamo dimostrando di avere una grande forza”.

Gli Europei: “Ci penso, la Nazionale è l’obiettivo più grande per un giocatore. Ma ora siamo concentrati sull’Atalanta, c’è ancora tanto da fare, c’è il turno di Champions League alle porte. In Nazionale ci sono già stato a novembre, sarebbe bellissimo tornarci. Adesso penso all’Atalanta, poi se a marzo dovesse arrivare la convocazione di Mancini sarò più che felice di onorarla. Sarebbe un altro sogno che si avvera. Starà a me vedere quanto riuscirà a giocare anche in Nazionale”.

Sostituire Gomez: “Non è stato un sostituire, penso che lui sia insostituibile e giocavamo anche insieme in ruoli diversi. Sicuramente io e lui abbiamo caratteristiche diverse, entrambi abbiamo fatto il meglio per questa squadra e io continuo a farlo, facendo ciò che mi chiede il mister”.