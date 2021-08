Pessina: “Il Covid ha cambiato le nostre vite, l’assenza dei tifosi ci ha segnati”

Matteo Pessina, eroe con la maglia della Nazionale ad Euro 2020 e centrocampista dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni al convegno “Il coraggio della sfida”. Ecco un estratto delle sue parole:

“La pandemia ha cambiato sicuramente le nostre vite, sia come esseri umani che come atleti. Ad esempio non ci sono stati tifosi negli stadi, adesso da quest’anno ricominceremo a vederli, ma quello che è successo ci ha segnato. Gli ultimi due anni ci hanno insegnato tanto, ci hanno fatto capire che ci sono cose più importanti oltre allo sport o al lavoro che facciamo. Tante cose brutte possono succedere, purtroppo. L’importante è saperle prendere in un certo modo, trovare delle soluzioni, provare ad andare avanti e stare con i propri cari sapendo che le persone che ti sono vicine sono le più importanti”.

Foto: Instagram Pessina