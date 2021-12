Pessina e la Nazionale: “Per caricarci in vista dei playoff ci mandiamo i video dell’Europeo su Whatsapp”

Matteo Pessina, centrocampista dell’Atalanta, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport e ha parlato così della Nazionale e degli imminenti spareggi per accedere ai Mondiali di Qatar 2022: “Troppo pessimismo intorno alla Nazionale? Quando c’è di mezzo il calcio noi italiani siamo così: prima una positività eccessiva, adesso siamo scarsi. Ma sappiamo chi siamo, cosa abbiamo fatto e che abbiamo un’ultima chance per il mondiale. È quello che ci scriviamo su whatsapp con i video di quel trionfo. Il dubbio che si sia rotto qualcosa? No, perché gli italiani tirano fuori lo spirito di rivalsa quando sentono intorno troppa negatività. E perché Mancini ci trasmette fiducia”.

Foto: Twitter Azzurri