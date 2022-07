Pessina è carico: “Monza una grande sfida, sono pronto”

Il Monza del duo Galliani-Berlusconi ha negli ultimi giorni chiuso per Matteo Pessina. L’ex centrocampista dell’Atalanta ritorna dove tutto è iniziato. Infatti l’azzurro ha iniziato a giocare proprio nel club brianzolo. Rispondendo ai microfoni dei giornalisti, il nuovo acquisto estivo ha dichiarato: “Sono pronto, anche se non è ancora ufficiale, quindi aspettiamo. Ne riparliamo domani sera. Sono molto emozionato, è una cosa a cui tengo molto giocare nella città dove sono nato e cresciuto. Non vedo l’ora. Galliani mi vuole con la fascia da capitano? Sì, è vero. È un grande progetto e sarà una bella sfida. Mi hanno scritto in molti, ci vedremo presto allo stadio”.

Foto: Twitter Atalanta