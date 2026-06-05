Pessina: “Ce la siamo meritata questa promozione. Bianco? Lui e il suo staff sono uomini veri”

05/06/2026 | 10:29:57

Il capitano del Monza Matteo Pessina, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Un primo pensiero? Il primo pensiero è che ce la siamo meritata questa promozione. Perché il percorso che abbiamo fatto è stato di altissimo livello. A qualcuno forse è rimasta negli occhi solo la finale di ritorno contro il Catanzaro. È stata la nostra partita più brutta della stagione, vero, ma ci sta quando affronti una squadra che gioca bene e che dopo lo 0-2 in casa ha meno da perdere di te. Loro erano forti e spensierati, eppure noi avevamo la sensazione di poterla portare a casa. Paolo Bianco? Dopo il ritiro estivo abbiamo capito le sue qualità di uomo vero innanzitutto e di allenatore con una proposta di calcio valida. E ci siamo focalizzati su un aspetto: la Serie B è davvero un altro sport. Una volta registrato questo concetto, sapevamo che sarebbe emersa la qualità del gruppo. Lavorare con lui? È stata una piacevole scoperta lavorare con lui e il suo staff, uomini veri”.

Foto: Instagram Monza