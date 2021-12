Pessina: “Boga ci porta qualcosa di nuovo, sarà un valore aggiunto”

Il centrocampista dell’Atalanta e della nazionale italiana con cui si è laureato campione d’Europa, Matteo Pessina, ha così parlato alla Gazzetta dello Sport del nuovo acquisto della Dea Jeremie Boga: “Atalanta e Italia, abbiamo frenato. Ora ripartiamo: il 2022 sarà nostro. Non vedo l’ora di giocare il playoff con la Nazionale, ma anche la sfida del 6 gennaio con il Torino di Juric non sarà male… Boga ci porta qualcosa che non avevamo e cioè il dribbling: se c’è uno che fa dribblando, per allentare la pressione, quello che tutti cerchiamo di fare con i passaggi, è per forza un valore aggiunto”. FOTO: Twitter Atalanta