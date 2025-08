Pessima Roma: l’Aston Villa vince con un secco 4-0

06/08/2025 | 22:41:03

Brutta figura della Roma in amichevole contro l’Aston Villa di Emery. La compagine inglese vince con un secco 4-0 contro i giallorossi di Gasperini. Al 15′ sblocca la gara Buendia, immediato il 2-0 al 17′ con Ramsey. Al 41′ tris con Watkins. Nel finale arriva anche il poker con Malen. Esordio per Ghilardi in giallorosso, il difensore è entrato nella ripresa. Per il resto Roma apparsa in ritardo rispetto agli inglesi e in apparente difficoltà in difesa.

Foto: sito Roma