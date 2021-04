Pescara, uno dei giocatori torna negativo. Il comunicato

Con un comunicato il Pescara ha annunciato la negativizzazione di uno degli 8 giocatori precedentemente positivi: “Continua la preparazione dei BiancAzzurri in vista del recupero di Campionato BKT contro la Virtus Entella, in programma martedì 27 aprile, allo stadio Adriatico con inizio ore 14,00. Torna Negativo, dopo aver svolto il tampone di conferma questa mattina, uno degli 8 ragazzi gruppo squadra che nei giorni scorsi erano risultati positivi al test Covid19. Sempre in mattinata, esami sierologici per staff e giocatori che continuano la preparazione in modalità individuale al DelfinoTrainingCenter in attesa di eventuale permesso da parte della Asl di Pescara per svolgere allenamenti collettivi in vista della partita. Domani mattina previsti ulteriori tamponi e allenamento nel pomeriggio”.