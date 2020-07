Pescara, squadra in ritiro. Il comunicato

Dopo la sconfitta di ieri sera contro il Trapani, il Pescara ha comunicato che in vista della gara contro il Livorno di lunedì, fino al Chievo Verona, la squadra andrà in ritiro. Un momento delicato per gli abruzzesi che sono in picchiata in piena zona playout insieme alla Juve Stabia, infatti il Pescara è fermo a quota 42 punti con due lunghezze di vantaggio sul Cosenza (retrocessione diretta). Questo il comunicato del club biancoazzurro: “Ripresa dei lavori in casa Pescara con seduta di scarico per chi è sceso in campo nella partita contro il Trapani e partitelle a tema per il resto del gruppo. Domani previsti tamponi al mattino e a seguire seduta di allenamento presso il Delfino Training Center. Da questa sera, sino alla sfida contro il Chievo Verona, i biancazzurri saranno in ritiro presso la struttura Ekk Hotel.”

⚪🔵 Squadra in ritiro dopo la sconfitta di ieri sera a Trapani: https://t.co/I40UtYUXjN pic.twitter.com/yT4xucGslI — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) July 25, 2020

Foto: sito ufficiale Pescara