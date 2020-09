Pescara, si presenta Oddo: “L’obiettivo è ricostruire, la sfida non mi spaventa”

Del ritorno di fiamma tra Massimo Oddo e il Pescara vi avevamo già anticipato. Oggi il neo tecnico abruzzese è stato presentato alla stampa. Queste le sue prime parole: “Il Pescara si è salvato ai rigori e ai playout, se ne sono andati giocatori importanti e quindi l’obiettivo è ricostruire. La richiesta della società e la mia priorità ora è far giocare bene la squadra. La sfida è il rischio non mi hanno mai spaventato. Non sono presuntuoso, ma credo in me stesso. Ho la consapevolezza di poter fare bene”. Un chiarimento, poi, sulla trattativa: “Sono molto amareggiato da quello che anche dei giornali hanno scritto su un presunto accordo di mesi fa. Sono sempre stato una persona onesta e sincera, ho le prove sul telefono che la trattativa è iniziata 5 giorni fa”.

Foto: Youtube Pescara