Pescara, senti Memushaj: “Siamo più completi degli altri anni”

Il Pescara ha già concluso diversi movimenti sia in uscita che in entrata allestendo, secondo quanto detto da Ledian Memushaj al Corriere dello Sport, una rosa più completa rispetto alle stagioni passate: “Secondo me sta nascendo un bel Pescara, rispetto agli anni scorsi è un po’ più completo. A centrocampo credo che nonostante le recenti partenze siamo abbastanza competitivi, anche se Chochev sarà a disposizione solo più avanti. Palmiero lo vedo bene e ha già dei campionati importanti alle spalle. Nonostante la giovane età è già quasi un giocatore esperto, anche se con la partenza di Brugman abbiamo perso un giocatore forte. Nel calcio però bisogna guardare avanti e credo che questa squadra possa far bene anche senza Gaston. Ora dobbiamo pensare a lavorare bene e prepararci“.

Foto: Zimbio