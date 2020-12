Pescara, Sebastiani indica la strada del calciomercato

La classifica non è delle migliori, ma rispecchia a pieno i valori mostrati fino a questo punto di campionato dal Pescara. Al termine del pareggio di ieri pomeriggio in casa contro il Crotone per 0-0, il presidente degli abruzzesi ha dettato la strada che seguirà il club nel calciomercato di gennaio per rinforzare la rosa. “Mercato? Prenderemo due attaccanti. Faremo un sacrificio. Stiamo pensando anche ad un centrocampista”. Così si è espresso Daniele Sebastiani, raggiunto da rete8.it.

Foto: sito ufficiale pescara