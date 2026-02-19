Pescara, perché Brondbo e non Sepe dopo il ko di Desplanches

19/02/2026 | 19:49:14

Il Pescara ha deciso non procedere per il portiere svincolato Luigi Sepe dopo aver raggiunto un accordo, come raccontato nei giorni scorsi. La motivazione è di lista: come raccontato da Sportitalia, il club abruzzese ha deciso di procedere con Magnus Brondbo, classe 2005 libero da impegni dopo l’esperienza con il Bodo Glimt, in modo da non occupare l’ultimo slot disponibile per gli Over, in vista del rientro di Tsadjout che tornerà a disposizione tra poco meno di un mese. Per questo motivo il Pescara ha virato su un portiere Under come Brondbo, atteso dopo il weekend in Abruzzo, per rimediare all’infortunio del titolare Desplanches.

