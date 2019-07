Pescara, ora è anche ufficiale l’arrivo in prestito di Melegoni dall’Atalanta

Il Pescara, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Atalanta le prestazioni sportive del centrocampista Filippo Melegoni. Confermato quanto vi avevamo anticipato in esclusiva (qui). Questa la nota del club: “La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla società Atalanta Bergamasca Calcio le prestazioni sportive del calciatore Filippo Melegoni. Il centrocampista classe ’99 si è unito nuovamente in prestito alla compagine biancazzurra, dopo aver già trascorso a Pescara parte della passata stagione causa infortunio, sempre in trasferimento a titolo temporaneo dall’Atalanta”.

Foto: Sito Ufficiale Pescara