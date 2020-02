Brutte notizie per il Pescara, si ferma Manuel Pucciarelli. L’attaccante ha riportato la lesione al tendine aduttore, un infortunio che lo terrà fermo per 45-60 giorni e che complica così i piani del club abruzzese che ora probabilmente andrà alla caccia di un attaccante svincolato per far fronte all’emergenza offensiva.