Pescara in lutto: è morto l’ex-presidente Giuseppe De Cecco

01/10/2025 | 12:39:31

È scomparso all’età di 83 anni Giuseppe Adolfo De Cecco. Da presidente del Pescara, aveva guidato i biancazzurri verso la promozione in Serie A e, sotto la sua presidenza, i tifosi abruzzesi vissero la stagione del trio composto da Insigne, Immobile e Verratti, con Zeman in panchina.

Questo il comunicato di cordoglio del Pescara Calcio:

“Ci ha lasciato Giuseppe Adolfo De Cecco, ex presidente biancazzurro. Grazie al suo impegno il Pescara Calcio seppe rialzarsi in uno dei momenti più difficili della propria storia. Non verrà mai dimenticato. Ciao, ‘don Beppe’”.

Foto: X Pescara Calcio