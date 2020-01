Pescara, è ufficiale lo scambio Brunori-Masciangelo con la Juventus

Il Pescara ha ufficializzato, attraverso i propri canali, la conclusione di una trattativa di mercato con la Juventus. Come si legge nella nota, “La Delfino Pescara 1936 comunica che è stata sottoscritta la trasformazione anticipata dell’acquisizione da titolo temporaneo in acquisizione a titolo definitivo di Matteo Brunori dal Parma Calcio 1913 e a sua volta il club biancazzurro comunica di aver definito con la squadra Juventus F.C. uno scambio a titolo definitivo tra l’attaccante Matteo Brunori che conclude la sua stagione in riva all’Adriatico e si aggrega alla formazione bianconera e Edoardo Masciangelo che è stato acquistato dal Pescara“.

Foto: sito Pescara