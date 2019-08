Pescara, è ufficiale il ritorno di Kastanos. Arriva dalla Juve in prestito

Grigoris Kastanos torna al Pescara. Il centrocampista classe ’98 lascia la Juve in prestito e riabbraccia il club abruzzese dopo l’esperienza nel 2017. Di seguito il comunicato ufficiale: “La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto un accordo con la Juventus Football Club per il trasferimento in biancazzurro a titolo temporaneo del centrocampista classe ’98 Grigoris Kastanos che torna per una nuova stagione in riva all’Adriatico. Il giocatore vestirà la maglia numero 37”.

Foto: sito ufficiale Juventus