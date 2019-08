Pescara, Di Grazia entusiasta: “Giocare qui è tanta roba”

Arrivato da un mese dal Catania, Antonio Di Grazia sta facendo bene in questo pre-campionato con il Pescara. L’ala offensiva ha così commentato il suo adattamento al sito ufficiale della società abruzzese: “I miei compagni mi mettono nelle condizioni di far bene e le mie qualità fisiche mi permettono di essere più pimpante. Ce la metterò tutta per rimanere qui, perché giocare nel Pescara in Serie B è veramente tanta roba. Il 4-3-3 per un esterno è l’ideale, poi sono importanti i compagni perché da solo non vai da nessuna parte. Si può fare bene, io la vivo giorno per giorno, non do nulla di scontato e ce la metto tutta per meritarmi un posto qui. Quando sei un nuovo arrivato non è facile integrarsi con un nuoov gruppo, ma con loro è stato davvero molto facile“.

Foto: twitter ufficiale Pescara