Pescara, Crotone e Livorno: i tre volti sorridenti del weekend di Serie B

Chi sale e chi scende. È successo di tutto in quello che è stato un weekend divertentissimo, quello appena andato in archivio, nel campionato di Serie B. A partire, ovviamente, dalla cambio nella vetta del campionato, non più unicamente occupata dal Benevento.

Il primo dei tre volti che sorridono in questo lunedì cadetto, già comunque proiettato al turno infrasettimanale, è ovviamente quello di Giovanni Stroppa e del suo Crotone. I pitagorici soffrono allo Scida ma piegano di forza un buonissimo Venezia, con il solito Simy protagonista ed autore di una doppietta pesantissima. Quindi risultato utile consecutivo e aggancio alla vetta per i rossoblù che, adesso, iniziano davvero a sognare il ritorno in Serie A.

Crotone che, dunque, raggiunge a quota 18 il Benevento, crollato sotto i colpi di un arrembante Pescara. I biancazzurri dominano all’Adriatico e rifilano un clamoroso poker alla capolista, cancellando il brutto ko interno di sette giorni fa subito per mano dello Spezia. Machin – assoluto protagonista del trionfo sui sanniti – e soci sorridono e si riaffacciano in zona playoff.

Non poteva, poi, mancare, fra le tre protagoniste di giornata, il Livorno di Roberto Breda. I labronici interrompono il digiuno di vittorie che durava dalla sfida interna con il Pordenone e lo fanno nella sfida più sentita, contro il Pisa. Tre punti in un momento complicato che fanno morale e classifica, consentendo agli amaranto di lasciare l’ultimo posto in classifica.

Foto: sito ufficiale Pescara