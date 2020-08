Perugia: ufficiale la risoluzione di Oddo. Ora c’è Caserta

Il Perugia ha comunicato ufficialmente che Massimo Oddo non sarà più l’allenatore del club umbro, retrocesso in Serie C nell’ultima stagione. Questa la nota ufficiale: “A.C. Perugia Calcio comunica di aver risolto consensualmente il legame contrattuale con l’allenatore Massimo Oddo. La Società augura a mister Massimo Oddo le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera professionale”. Il principale candidato per la successione resta Fabio Caserta.

Foto: Zimbio