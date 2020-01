Perugia, riecco Cosmi: “Torno per ottenere risultati, Santopadre ha dimostrato coraggio chiamandomi. Voglio calciatori affamati”

Serse Cosmi torna ad allenare il suo Perugia. Queste alcune parole rilasciate dal tecnico umbro in sede di presentazione: “Non ho pensato un decimo di secondo a dire sì perché ci sono situazioni in cui c’è un muscolo che ha già deciso. L’ultima partita col mio Perugia? Essere andato via dopo quella partita mi ha triturato. Non poteva finire in quella maniera. Sono venuto solo per ottenere dei risultati e i giocatori devono giocare a Perugia come se fossero debuttanti. Il presidente Santopadre ha avuto la forza di riportare un allenatore nella sua città, ha dimostrato grande coraggio. Voglio dei calciatori affamati, il mio compito sarà far capire che a Perugia nessuno può sentirsi arrivato”.

Foto: Perugia Twitter