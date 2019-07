Il Perugia ha piazzato un bel colpo per la difesa e ha confermato le voci provenenti nei giorni scorsi dalla Bosnia e relative al centrale Matej Rodin, un gigante classe 1996 di 193 centimetri. Operazione sotto i 200mila euro, accordo con lo Zeljeznicar. Rodin era già stato in Italia per visitare la città e le strutture, ora è pronto per l’esperienza con il Perugia.