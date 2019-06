Perugia, Oddo si presenta: “Il mio obiettivo è portare entusiasmo”

Il neo tecnico del Perugia, Massimo Oddo, ha parlato quest’oggi nel corso della conferenza stampa di presentazione: “Per me il calcio è divertimento. Il mio personale obiettivo è quello di portare entusiasmo. Per quanto riguarda il mercato, non ho preso posizioni su determinati giocatori. La cosa più importante sarà avere a disposizione uomini che ci sono con la testa al 100%. La mia aspirazione massima era sicuramente quella di poter partire dall’inizio perché sono due anni che subentro. E poi questa è una piazza da progetto”.

Foto: twitter ufficiale Perugia