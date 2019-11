Perugia, guasto all’aereo: niente partenza anticipata. Arrivo a Crotone poco prima del match

Un problema al volo charter ha impedito al Perugia di Massimo Oddo di imbarcarsi nel pomeriggio per Crotone, dove domani alle ore 15 gli umbri dovranno disputare il match valido per la giornata numero 11 del campionato di Serie B.

I biancorossi, come comunicato sul proprio sito ufficiale, arriveranno in Calabria solamente domani mattina, a poche ore dal fischio d’inizio che, comunque, dovrebbe non subire variazioni.

Foto: Perugia Twitter