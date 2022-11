Perugia-Genoa, cambia l’arbitro del match. La Penna sostituisce Aureliano

Variazione arbitrale per la partita in programma domenica (ore 15) allo “Stadio Curi” tra Perugia e Genoa, nell’ambito della 14ma giornata di campionato. Il direttore di gara sarà infatti Federico La Penna (sezione A.I.A. di Roma 1) che sostituirà Gianluca Aureliano. Nessuna modifica invece per gli altri ufficiali incaricati. Gli assistenti restano Filippo Meli (sezione di Parma) e Francesca Di Monte (sezione di Chieti). Quarto ufficiale Antonio Giuia della sezione di Olbia. Per la video assistenza l’arbitro Vmo Luigi Nasca della sezione di Bari, con l’assistente Vmo Oreste Muto della sezione di Torre Annunziata.