Perugia-Cittadella nel ricordo di Curi: al 50′ la gara si fermerà per qualche secondo

Ricorre quest’oggi il 45esimo anniversario della scomparsa di Renato Curi, bandiera del Perugia che morì in campo nel match contro la Juventus, e proprio il club umbro vuole omaggiare il suo ricordo. Il Grifo alle 16:15 sarà in campo per il match contro il Cittadella, gara che al 50′ – momento della scomparsa di Curi – sarà interrotta per qualche istante proprio per ricordare l’ex biancorosso: i calciatori, in accordo con il direttore di gare e con l’autorizzazione della Lega B, si fermeranno per qualche secondo, per poi riprendere normalmente il gioco

Foto: Instagram Perugia