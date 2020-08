Perugia, Caserta si presenta: “Conte mi ha plasmato. C’è tanta voglia di rivalsa”

Dell’interessamento del Perugia nei confronti di Fabio Caserta vi avevamo già anticipato tutto diversi giorni fa. Oggi il neo tecnico della squadra umbra è stato presentato alla stampa: “Con il presidente e il direttore ci siamo capiti subito. Abbiamo tanta voglia di rivalsa e di rimettersi in discussione dopo un’annata non bellissima sia per il Perugia ma anche per il sottoscritto. Quello che chiedo ai miei giocatori è il massimo impegno non solo durante la partita ma anche durante gli allenamenti. Dobbiamo lavorare sodo. Impegno, attenzione, concentrazione, lottare su ogni pallone”. Un battuta, infine, su Antonio Conte: “Da giocatore ho avuto la fortuna di essere allenato da tecnici importanti come Antonio Conte che mi ha plasmato sia a livello umano che caratteriale”.

Foto: sito ufficiale Perugia