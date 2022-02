Benevento, sasso contro il pullman. Il Perugia: “Solidarietà, gesto di un folle”

L’arrivo del Benevento a Perugia, dove la formazione sannita oggi scenderà in campo in una partita di Serie B importante per le ambizioni playoff di entrambe le squadre, è stato scosso dalla paura dovuta ad un sasso lanciato contro il pullman del club sulla E45, che fortunatamente non ha provocato nessun ferito.

Prontamente è arrivato anche un messaggio del Perugia, che ha espresso solidarietà attribuendo l’accaduto al gesto di un folle, augurandosi poi che la giornata prosegua nel segno dello sport.

Di seguito il comunicato del club: “Il Presidente Massimiliano Santopadre e tutto AC Perugia Calcio esprimono massima solidarietà e vicinanza al Benevento Calcio in relazione all’accaduto verificatosi nella giornata di ieri certi che sia il gesto sconsiderato di un folle o un episodio causato da eventi accidentali e altresì convinti che oggi sia una grande giornata di sport in campo e sugli spalti”.

Foto: Twitter Perugia