Perugia, Alvini: “Penalizzati oltremisura, partita indirizzata da episodi. Siamo arrivati a 12 minuti dal sogno”

Grande rammarico per il Perugia, che è andato ad un passo dalla clamorosa impresa. Gli umbri hanno perso per 3-2 a Brescia, ma fino al 105′ erano avanti nel punteggio. Così Alvini in conferenza stampa: “C’è il rammarico per una partita di alto spessore indirizzata da episodi, che fanno la differenza in uno spareggio. Il rammarico è aver giocato in questo modo ed essere stati penalizzati così pesantemente. Alla fine questo è il verdetto del campo. Il rigore? Ma anche il gol annullato. Non scherziamo. Ma fa parte degli episodi, l’arbitro può aver commesso cose da rivedere, è comunque tutta un’altra storia rispetto a febbraio. Comunque alla fine il verdetto ci penalizza oltre misura. La sconfitta non ci sta per quanto abbiamo messo in campo. Ma lo dobbiamo accettare, sicuramente da questa partita cresce la nostra mentalità. Siamo stati dentro la partita, siamo arrivati a 12 minuti da un sogno. Penso che Perugia possa aver ammirato e capito quanto la squadra abbia fatto in questa stagione”.

