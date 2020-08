PERSONALITÀ E PIEDI BUONI: IL GIOVANE MANGALA CHE PIACE ALLA DEA

Difficilmente l’Atalanta, soprattutto quella degli ultimi anni, sbaglia un colpo. Programmazione, visione a lungo termine e investimenti mirati hanno fatto la fortuna della società orobica, ormai proiettata in una dimensione europea. Indizi che lasciano presagire come l’interesse delle Dea nei confronti di un profilo come quello di Orel Mangala non sia casuale. Belga di origine congolese, 22 anni, Mangala è centrocampista fisicamente ben strutturato e con una discreta esperienza tra i professionisti, nonostante la giovane età. Di proprietà dello Stoccarda, squadra con la quale ha appena ottenuto la promozione in Bundesliga (un eccellente ritorno), la sua migliore stagione è quella con la maglia dell’Amburgo nella Serie B tedesca, dove riesce presto a farsi spazio in prima squadra: 29 presenze nell’annata 2018-2019, un quarto posto e una semifinale di Coppa di Germania. Notevole anche la trafila con le giovanili della Nazionale belga, una cavalcata che lo ha portato ad essere tra i protagonisti dell’Under 21, mentre con la maglia del Borussia Dortmund – vestita durante la stagione 2016-2017, in prestito dall’Anderlecht – ha vinto il campionato giovanile, mettendo presto in luce le sue qualità. Impiegabile sia come centrale o mediano davanti alla difesa, sia come trequartista puro, Mangala è dotato di un ottimo palleggio, visione di gioco e dribbling, qualità unite a buone capacità sul tiro dalla distanza, grazie ai suoi piedi buoni. Agile quanto basta per muoversi in mezzo al campo con personalità, alla vena realizzativa predilige la predisposizione all’assist per il compagno. Il suo futuro, con molte probabilità lontano dalla Bundesliga, potrebbe presto portarlo a Zingonia per il grande salto in Serie A: sarà, Orel Mangala, un’altra scommessa vinta dall’Atalanta formato Europa?

Foto: Instagram Mangala