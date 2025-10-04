Perrone risponde a Samardzic: è 1-1 tra Atalanta e Como

04/10/2025 | 22:39:55

Finisce 1-1 un bellissimo derby lombardo tra Atalanta e Como. Un primo tempo spettacolare, un secondo più equilibrato, un gol per parte.

Al 5′ la sblocca subito la Dea. Hien ruba palla a Douvikas e dà il via all’azione, con Samardzic che entra in area e viene affrontato da tre giocatori comaschi. Un rimpallo fa arrivare la sfera a Ederson, sponda per l’ex Udinese che deposita alle spalle di Butez.

Al 18′ pareggia il Como con Perrone. Perrone ruba palla a Pasalic in zona offensiva sulla destra e tenta il cross con l’esterno per Douvikas: la palla però prende una traiettoria in attesa, va sul palo e rimbalza poi dentro la porta. Carnesecchi prova il salvataggio, ma invano.

Nella ripresa, calano i ritmi giustamente, le chance di segnare sono minime per entrambe, vige più equilibrio. L’Atalanta fa la partita, il Como riparte, ma poche palle gol. Nonostante i cambi, le squadre non si superano, a Bergamo, è 1-1 tra Atalanta e Como. In classifica, l’Atalanta sale a 10, il Como a 9.

Foto: sito Atalanta