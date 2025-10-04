Perrone risponde a Samardzic: Atalanta-Como è 1-1 all’intervallo

04/10/2025 | 21:37:24

Finito il primo tempo del derby lombardo tra Atalanta e Como. Bellissima partita, ritmi altissimi, risultato sull’1-1 al 45′.

Al 5′ la sblocca subito la Dea. Hien ruba palla a Douvikas e dà il via all’azione, con Samardzic che entra in area e viene affrontato da tre giocatori comaschi. Un rimpallo fa arrivare la sfera a Ederson, sponda per l’ex Udinese che deposita alle spalle di Butez.

Al 18′ pareggia il Como con Perrone. Perrone ruba palla a Pasalic in zona offensiva sulla destra e tenta il cross con l’esterno per Douvikas: la palla però prende una traiettoria in attesa, va sul palo e rimbalza poi dentro la porta. Carnesecchi prova il salvataggio, ma invano.

Foto: sito Atalanta