Perrone: “Ho deciso di restare al Como per crescere ancora. E’ la scelta migliore per la mia carriera”

22/07/2025 | 13:20:59

Maximo Perrone, talento del Como, ha parlato a La Gazzetta dello sport raccontando le ambizioni della squadra di Fabregas: “Non è stata una decisione difficile perché qui mi sono trovato bene fin dal primo momento con tutti: l’allenatore, lo staff tecnico, la squadra e i tifosi. Sono convinto che sia la cosa migliore per me e per la mia carriera. Si respira ambizione ogni giorno al centro sportivo, quest’anno vogliamo puntare ancora più in alto”. Sulla scelta di rimanere in Lombardia: “Ho deciso di restare al Como perché sento che qui crescerò di più, la nazionale argentina sarà una conseguenza di come mi comporterò in campionato. Quindi la mia testa è focalizzata sul fare bene qui, questo mi avvicinerà all’altro obiettivo

foto: x como