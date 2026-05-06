Perrone: “Fabregas è troppo importante per me. Champions? Siamo vicini”

06/05/2026 | 22:20:10

Maximo Perrone del Como ha preso la parola durante un evento: “Fabregas è troppo importante per me. Sono cresciuto tanto da quando sono con lui e mi aspetto di continuare questo cammino insieme a lui. Quando sono arrivato qui e ho parlato col mister, è stata la prima cosa che mi ha detto: guardare avanti con ambizione, per il progetto. Ho sempre saputo che ci saremmo potuti arrivare. Ora non ci siamo ancora, ma ci siamo vicini. Pensiamo partita dopo partita”.

Foto: sito Como