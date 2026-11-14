Perri si racconta: “La città è meravigliosa, mi hanno accolto benissimo”

14/11/2026 | 13:16:26

Lucas Perri si gode la sua nuova avventura al Torino. Il portiere brasiliano, attualmente impegnato con la Nazionale verdeoro, ha raccontato le proprie sensazioni dopo i primi tre mesi trascorsi sotto la Mole, mostrando grande soddisfazione per l’accoglienza ricevuta e per l’ambiente granata. Intervistato dai canali ufficiali della Nazionale brasiliana, l’estremo difensore ha parlato così della sua esperienza in Italia: “Sono al club da tre mesi e ho già vissuto tante cose positive. La città è meravigliosa, il club è ottimo, tutti mi hanno accolto benissimo. È un’altra esperienza e sono molto felice”. Perri ha poi sottolineato quanto sia importante confrontarsi con realtà calcistiche differenti nel corso della carriera: “In ogni club in cui sono stato, in ogni Paese in cui ho avuto l’opportunità di giocare, impariamo a vivere in contesti diversi: capisci cosa si aspetta il club, cosa si crede del calcio e cosa i tifosi vogliono vedere”. Il portiere ha aggiunto: “Sono molto felice di fare un’esperienza in un altro Paese. Questo è già il terzo Paese al di fuori del Brasile in cui ho avuto l’opportunità di giocare ed è un’occasione che può arricchirmi come atleta”.

Foto: sito Torino