Perotti: “Abbiamo un vantaggio, ma guai pensare all’andata”

Così Perotti in conferenza stampa: “Abbiamo questo vantaggio, ma non possiamo pensare al risultato dell’andata. se riuscissimo a segnare un gol, diventerebbe per loro complicato. Le similitudine con il Porto che ho affrontato in passato anche con il Siviglia? Avevano una squadra molto forte, con il Siviglia fummo eliminate, ma loro in casa sono forti. Domani non sarà semplice per loro, ma noi vogliamo essere all’altezza della situazione. E’ stato un anno difficile per me? Sono stato sfortunato, è stata dura. Spero, però, di essere d’aiuto domani alla squadra, dobbiamo raggiungere i quarti di finale. E abbiamo il dovere di cambiare l’immagine che abbiamo dato sabato”.

Foto: Twitter Roma