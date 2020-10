Perotti saluta la Roma: “Momenti belli e brutti. Un abbraccio e sempre Forza Magica!”

Finita l’avventura con la Roma, Diego Perotti si prepara a scendere in campo con la maglia del Fenerbahce. Ma non prima di aver salutato la sua ex squadra su Instagram:

“Ci sono tante foto da mettere per spiegare quello che è significato per me Roma e la Roma, ma penso che questa è quella più significativa. Sono stati 4 anni e mezzo pieni di momenti belli e anche bruti. Ma la vita è il calcio sono così, fino all’ultimo ho provato a dare il meglio di me anche se non sempre è andata come volevo. Avrò come consuelo che l’ultima partita l’ho giocata con la fascia di capitano e facendo due gol. Vorrei ringraziare a la società, allo staff medico e tecnico, nutrizionista, magazzinieri i cuochi e i camarieri e sopratutto i miei compagni che sono dei grandi giocatori e bellissime persone. Un abbraccio e sempre FORZA MAGICA!”.

Foto: Twitter Roma