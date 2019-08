Perotti: “Il rinnovo di Dzeko è stato fondamentale. Con Fonseca…”

Al termine della gara contro l’Arezzo, il centrocampista della Roma Diego Perotti ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone. Queste le sue parole: “Dzeko? Penso abbia visto prima di tutto la voglia del mister di fare bene, ha visto che la maniera di giocare aiuta tanto un giocatore come lui. Poi sa che è uno dei giocatori più importanti che abbiamo, non era facile sostituirlo ora che manca poco per cominciare. La Roma ha fatto un grande lavoro su questo, lui ci ha messo del suo e speriamo ora di fare una buona stagione insieme. Fonseca?Chiede agli esterni di venire dentro, di stare vicino all’attaccante e alla porta con più possibilità di fare gol. Ci piace, abbiamo i giocatori per farlo e stiamo trovando il modo di giocare che lui vuole. E’ un modo di giocare che ti fa stare vicino alla porta e all’attaccante. Abbiamo fatto quello che il mister vuole anche se non è semplice quando arriva un allenatore nuovo. Possiamo cominciare bene la stagione”.