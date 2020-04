Perotti, il padre: “Un ritorno al Boca? Magari arriva un’offerta da 100 milioni dalla Cina”

Hugo Perotti, padre di Diego, ha parlato ai microfoni de La Nacion soffermandosi sul futuro dell’esterno offensivo argentino della Roma: “Un ritorno al Boca Juniors? Non dipende solo da lui, ci sono sempre due parti. Sarà necessario vedere se in quel momento il Boca avrà bisogno di un giocatore nella sua posizione e quale sarà la situazione di Diego: in quali condizioni si troverà e se le sue richieste economiche saranno logiche. Ora non ha senso creare aspettative. Magari quando Diego penserà di tornare, si presenterà una squadra cinese con un’offerta di 100 milioni… E’ impossibile sapere cosa accadrà in futuro”.

Foto: Twitter ufficiale Roma