Perotti: “Il mister può contare su di noi, ora pensiamo solo al Siviglia”

Diego Perotti dopo la doppietta segnata alla Juventus che ha sancito la vittoria dei giallorossi sui campioni d’Italia ha commentato la gara a RomaTV: “Siamo stati bravi a reagire al loro gol. Tutti noi che siamo entrati in campo oggi e abbiamo avuto meno minutaggio nel corso dell’anno abbiamo dimostrato al Mister che può contare su di noi e questo è importante in vista dell’Europa League. Ho giocato poco finora in stagione, ho davanti un grande giocatore come Mkhitaryan che ha fatto una grande stagione e dovevo approfittare dei minuti che mi dà il Mister. Oggi era molto importante, per dimostrare che noi ci siamo e siamo pronti se c’è bisogno. Sapere che dietro i titolari ci sono ragazzi con la giusta voglia è molto importante. Ci siamo allenati tanto, abbiamo giocato tante partite in poco tempo, è stato strano allenarci tutti i giorni con questo caldo con partite così ravvicinate. Ovviamente è un discorso che vale per tutte le squadre. Ora possiamo pensare in pieno al Siviglia e all’Europa League. Sono gare secche e vogliamo giocarcela fino alla fine. Sarebbe bellissimo portare questo trofeo a Roma.”

Foto: Roma twitter