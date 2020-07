Perotti: “Ho un rapporto negativo con gli infortuni. Capita spesso di farmi male”

Diego Perotti, calciatore della Roma, ha rilasciato una lunga intervista a ESPN, di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“So che gli infortuni sono parte del nostro lavoro e che non si possono evitare, però ci sono giocatori per i quali sono più frequenti rispetto ad altri. Il mio è un rapporto negativo, capita spesso di farmi male. Ho compagni che credo non sappiano neanche cosa sia una lesione muscolare. C’è chi soffre con le ginocchia o le caviglie. Per me si tratta più di un discorso muscolare. Non sono gravi, non sono mai stato più di un mese fermo. Ma quando ne arriva una dietro l’altro alla fine ti stanca e con gli anni che passano diventano sempre più fastidiosi.”

Foto: Twitter ufficiale Roma