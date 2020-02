Perotti: “Ci siamo tolti un peso, vantaggio minimo e possiamo fare meglio. Ora pensiamo al Lecce”

Diego Perotti, esterno della Roma, ha parlato dopo il successo sul Gent ai microfoni di Sky Sport: “Era importante vincere, per togliersi di dosso questo brutto periodo. Non fa una grande differenza, vedremo al ritorno, ma vincere oggi è molto importante per noi. Dobbiamo migliorare nella precisione, il gol è arrivato su una buona giocata. Abbiamo gestito bene la palla, ma avremmo dovuto finalizzare meglio. Era però importante toglierci di dosso quel peso, adesso dobbiamo pensare a Lecce. Se avessi spiegazioni le avrei comunicate, non c’è altra strada che migliorare. Sappiamo che non stiamo facendo bene, dovevamo fare di più. Oggi abbiamo sofferto come squadra, l’unica strada che conosco è continuare a lavorare”.