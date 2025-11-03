Perle di Isaksen e Zaccagni: la Lazio batte il Cagliari 2-0

03/11/2025 | 22:42:46

La Lazio batte il Cagliari 2-0 nel posticipo della 10a giornata di Serie A. Lazio che ha controllato bene la gara, costruendo diverse palle gol nel primo tempo, con Zaccagni e Guendouzi. Nella ripresa la sblocca la compagine di Sarri.

Al 65′, vantaggio Lazio. Isaksen, servito da Guendouzi, da destra si accentra e col sinistro la mette all’angolino. Non può nulla Caprile. Il danese sblocca la sfida all’Olimpico.

Il Cagliari prova una reazione, colleziona alcuni calci d’angolo. Al 91′ arriva il 2-0. Errore in uscita del Cagliari, Zaccagni è lì e non si lascia sfuggire l’occasione. Tiro potentissimo all’incrocio dei pali che spiazza Caprile. La Lazio sale a 15 punti, a -2 dal Como settimo, a -3 da Bologna e Juve. Quarta gara senza subire gol per i romani. Per il Cagliarii punti restano 9.

Foto: sito Lazio